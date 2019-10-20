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Главный тренер «Далласа»: Гурьянов готов стать полноправным игроком НХЛ

Главный тренер «Далласа»: Гурьянов готов стать полноправным игроком НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:1) выделил игру российского нападающего Дениса Гурьянова, сделавшего результативную передачу.

«Лично я думаю, что Денис, начиная с того момента, как вернулся из АХЛ, играет просто отлично. Он выигрывает борьбу за шайбу, показывает хорошее движение. Вы можете видеть, как растёт его уверенность, а это просто потрясающе для прогресса игрока. Это именно то, на что мы надеялись, и теперь мы начинаем это видеть.

Опять же, отдайте ему должное. Мы отправили его в АХЛ, где он много работал и оформил хет-трик, после чего вернулся в главную команду. Сейчас он выглядит так, словно готов стать полноправным игроком НХЛ», — сказал Монтгомери в эфире клубного телевидения.

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