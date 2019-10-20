И. Воробьёв: не устаю говорить, что хоккей на уменьшенных площадках от обороны

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги выигранного матча с «Авангардом» со счётом 3:0.



«Отмечу солидные действия всей команды. Готовились очень серьёзно, как и к любой игре, но сегодня молодцы, пожалуй, в этом сезоне это была лучшая игра. Выделять кого-то очень сложно, ребята отработали как единое целое.



Знаете, я на каждой пресс-конференции не уставал говорить, какой хоккей на этих уменьшенных площадках. Это прежде всего хоккей от обороны – не делать своих ошибок. Сегодня ребята это здорово исполнили.



Дебют Минулина? Он приятно удивил. Дай бог, чтобы дальше так продолжалось. У Верещагина повреждение», — приводит слова Воробьёва официальный сайт магнитогорской команды.

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