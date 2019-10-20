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«Металлург» одержал победу над «Авангардом», Кошечкин оформил «сухарь»

«Металлург» одержал победу над «Авангардом», Кошечкин оформил «сухарь»
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке оказался сильнее омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли третий матч из пяти последних, у «Авангарда» прервалась серия из четырёх побед.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Подопечные Ильи Воробьёва удачно провели первый период, обеспечив себе преимущество в две шайбы усилиями форварда Денниса Расмуссена и защитника Виктора Антипина. Следующие 20 минут прошли без голов. В середине третьего периода форвард «Металлурга» Андрей Нестрашил увеличил разницу в счёте до трёх шайб, установив окончательный счёт. «Сухарь» оформил голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 0
Авангард
Омск
1:0 Расмуссен (Антипин) – 02:58' (5x4)   2:0 Антипин (Козун, Расмуссен) – 11:30' (5x5)   3:0 Нестрашил (Потехин) – 48:58' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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