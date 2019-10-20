«Металлург» одержал победу над «Авангардом», Кошечкин оформил «сухарь»

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке оказался сильнее омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли третий матч из пяти последних, у «Авангарда» прервалась серия из четырёх побед.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Подопечные Ильи Воробьёва удачно провели первый период, обеспечив себе преимущество в две шайбы усилиями форварда Денниса Расмуссена и защитника Виктора Антипина. Следующие 20 минут прошли без голов. В середине третьего периода форвард «Металлурга» Андрей Нестрашил увеличил разницу в счёте до трёх шайб, установив окончательный счёт. «Сухарь» оформил голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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