«Металлург» одержал победу над «Авангардом», Кошечкин оформил «сухарь»

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке оказался сильнее омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли третий матч из пяти последних, у «Авангарда» прервалась серия из четырёх побед.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Подопечные Ильи Воробьёва удачно провели первый период, обеспечив себе преимущество в две шайбы усилиями форварда Денниса Расмуссена и защитника Виктора Антипина. Следующие 20 минут прошли без голов. В середине третьего периода форвард «Металлурга» Андрей Нестрашил увеличил разницу в счёте до трёх шайб, установив окончательный счёт. «Сухарь» оформил голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

