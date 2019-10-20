Победитель МЧМ-2011 Двуреченский подписал пробный контракт с «Неманом»

Нападающий Никита Двуреченский подписал пробный контракт с белорусским клубом «Неман», информирует «Страница хоккея Беларуси».
Ранее форвард покинул белорусский «Шахтёр». Форвард присоединился к команде в сентябре этого года и успел провести за солигорчан 10 матчей в Экстралиге А, в которых отметился 6 (1+5) очками при показателе полезности «-2». На этом отрезке «горняки» одержали четыре победы при шести поражениях. Единственный гол Двуреченский забил «Могилёву» в дебютной игре за команду, отправив шайбу в пустые ворота.
За плечами 28-летнего форварда внушительный список достижений: серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2009 года, победитель молодёжного чемпионата мира — 2011, чемпион ВХЛ в составе «Динамо» (Санкт-Петербург) в сезоне-2017/18, чемпион первой лиги Словакии (2018/19).
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