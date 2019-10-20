Антипин: всё через работу. Важно играть друг за друга

Защитник «Металлурга» Виктор Антипин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Авангардом» (3:0).
«Хорошо играли, хорошо работали, так, как просил нас тренер. Всё через работу. Надо было команду соперника переиграть и самим не ошибиться, забить свои моменты. Всё получилось. Эмоции, конечно, положительные, причём от всей игры. Сегодня хорошо играли, выстояли в обороне, поэтому всё хорошо.
Чем сегодняшний матч отличался от прошлой встречи с „Авангардом“? В наших действиях он отличался. Сегодня мы играли правильно, так, как надо играть с такими соперниками. В этом и отличие.
Насколько важно было помочь Кошечкину сыграть на ноль? Мы всегда стараемся друг другу помогать, и в обороне, и Василию. Играть друг за друга. Только тогда будет положительный результат», — цитирует Антипина официальный сайт «Металлурга».
- 20 октября 2019
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