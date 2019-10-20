Карсумс: все матчи тяжёлые, не только со СКА. Легко не будет никогда

Нападающий «Спартака» Мартиньш Карсумс подвёл итоги выигранного матча с петербургским СКА (3:2).



«Надо ещё посмотреть, я ли забил. Пошёл на ворота, но, возможно, это Аркалов попал. Главное, что взяли два очка. В последних матчах мы играли плохо — ничего не получалось. Хорошо приехать в Питер и сыграть по-другому. Все матчи тяжёлые, не только со СКА. Сейчас все команды равны. Нужно биться каждую минуту, расслабляться нельзя.



Мой первый гол не засчитали из-за офсайда? Нам сказал по-другому. Хорошо, что потом быстро забили. На эмоциях пошли вперёд — это наша игра. Легче после победы над СКА не будет. Легко не будет никогда. Надо на каждый матч так настраиваться», — передаёт слова Карсумса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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