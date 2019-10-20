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«Спартак» победил СКА в Санкт-Петербурге. Знарок вновь огорчил бывшую команду

«Спартак» победил СКА в Санкт-Петербурге. Знарок вновь огорчил бывшую команду
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА на домашней площадке потерпел поражение от московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:3. Главный тренер Олег Знарок второй раз за сезон сумел огорчить свою бывшую команду из Санкт-Петербурга. Для СКА поражение стало третьим подряд в чемпионате, «Спартак» прервал свою неудачную серию из трёх матчей.

Команде гостей удалось мощно стартовать, к 15-й минуте обеспечив преимущество в два гола усилиями нападающих Мартиньша Карсумса и Анатолия Никонцева. До перерыва СКА успел отыграть одну шайбу, автором точного броска стал защитник Ярослав Дыбленко. На старте второго периода москвичи упрочили разницу в счёте, Никонцев оформил дубль. В концовке «армейцы» сумели отыграть один гол, автором которого стал Сергей Плотников.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Спартак
Москва
0:1 Карсумс (Цыплаков, Гончаров) – 09:07' (5x5)   0:2 Никонцев (Херсли) – 14:26' (5x5)   1:2 Дыбленко (Швец-Роговой, Кагарлицкий) – 16:56' (4x4)   1:3 Никонцев (Вишневский, Фёдоров) – 21:16' (5x5)   2:3 Плотников (Карпов, Лехтеря) – 58:52' (6x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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