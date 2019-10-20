«Спартак» победил СКА в Санкт-Петербурге. Знарок вновь огорчил бывшую команду

Петербургский СКА на домашней площадке потерпел поражение от московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:3. Главный тренер Олег Знарок второй раз за сезон сумел огорчить свою бывшую команду из Санкт-Петербурга. Для СКА поражение стало третьим подряд в чемпионате, «Спартак» прервал свою неудачную серию из трёх матчей.



Команде гостей удалось мощно стартовать, к 15-й минуте обеспечив преимущество в два гола усилиями нападающих Мартиньша Карсумса и Анатолия Никонцева. До перерыва СКА успел отыграть одну шайбу, автором точного броска стал защитник Ярослав Дыбленко. На старте второго периода москвичи упрочили разницу в счёте, Никонцев оформил дубль. В концовке «армейцы» сумели отыграть один гол, автором которого стал Сергей Плотников.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.