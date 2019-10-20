Расписание матчей НХЛ на 21 октября 2019 года

21 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится четыре матча.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



00:00 (мск). «Миннесота Уайлд» — «Монреаль Канадиенс»

02:00. «Виннипег Джетс» — «Эдмонтон Ойлерз»

02:00. «Чикаго Блэкхоукс» — «Вашингтон Кэпиталз»

04:00. «Анахайм Дакс» — «Калгари Флэймз»

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.



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