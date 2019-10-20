Расписание матчей НХЛ на 21 октября 2019 года
21 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится четыре матча.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
00:00 (мск). «Миннесота Уайлд» — «Монреаль Канадиенс»
НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 00:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
02:00. «Виннипег Джетс» — «Эдмонтон Ойлерз»
НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
02:00. «Чикаго Блэкхоукс» — «Вашингтон Кэпиталз»
НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
04:00. «Анахайм Дакс» — «Калгари Флэймз»
НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.
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