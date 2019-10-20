Будро: можно скулить и жаловаться, а можно взять ответственность на себя

Главный тренер клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Брюс Будро прокомментировал последние результаты команды. «Дикари» повторили худший старт в своей истории, проиграв шесть из семи матчей.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



«Если мы выберемся из этого спада, мы станем лучше как команда и чисто в человеческом плане. Выживают только сильнейшие. Можно сидеть здесь, скулить и жаловаться, говорить за спинами других, что виноват кто-то ещё. А можно посмотреть на себя, покопаться в себе и взять ответственность на себя. Человек с сильным характером всегда находит способ, как вдохновить других людей и найти выход из такой ситуации», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.