Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от четвёртого поражения подряд

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней площадке потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата, встреча завершилась со счётом 2:3. Для «рейнджеров» это поражение стало четвёртым подряд, «Ванкувер» выиграл пять из шести последних матчей.



Хозяева «Мэдисон Сквер Гарден» провалили первый период, пропустив три шайбы. Авторами голов «Ванкувера» стали нападающие Бо Хорват, Брок Бёзер и Джей Бигл. Во втором периоде «рейнджерам» удалось отыграть одну шайбу усилиями форварда Йеспера Фаста. На 46-й минуте российский форвард Артемий Панарин сократил отставание хозяев до минимума, но отыграться «Нью-Йорк» так и не сумел.



Российский нападающий «рейнджеров» Павел Бучневич очками не отметился.

Посмотреть видео гола Панарина можно на официальном сайте НХЛ.