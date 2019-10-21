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«Миннесота» одержала вторую победу в сезоне НХЛ, обыграв «Монреаль»

«Миннесота» одержала вторую победу в сезоне НХЛ, обыграв «Монреаль»
Хоккей / НХЛ 0

«Миннесота Уайлд» одержала победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев поля со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Джейсон Цукер, Маркус Фолиньо, Брэд Хант и Зак Паризе. За «Монреаль» дубль на свой счёт записал Филлип Дано и еще один гол забил Томаш Татар.

Таким образом, «Миннесота» одержала вторую победу в регулярном чемпионате НХЛ. Ранее команда потерпела шесть поражений. «Монреаль» в свою очередь потерпел первое поражение за последние две игры.

В следующем матче регулярного чемпионата «Монреаль» встретится с Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 00:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Цукер (Койву, Сутер) – 08:57' (5x4)   1:1 Татар (Питри, Доми) – 22:50' (5x4)   1:2 Дано (Байрон) – 23:06' (5x5)   2:2 Фолиньо (Канин, Стаал) – 39:47' (5x5)   2:3 Дано (Галлахер) – 43:22' (5x5)   3:3 Хант (Дамба, Гринвей) – 48:38' (5x4)   4:3 Паризе (Цукер, Койву) – 52:54' (5x5)
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