«Миннесота» одержала вторую победу в сезоне НХЛ, обыграв «Монреаль»

«Миннесота Уайлд» одержала победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев поля со счётом 4:3.
В составе победителей отличились Джейсон Цукер, Маркус Фолиньо, Брэд Хант и Зак Паризе. За «Монреаль» дубль на свой счёт записал Филлип Дано и еще один гол забил Томаш Татар.
Таким образом, «Миннесота» одержала вторую победу в регулярном чемпионате НХЛ. Ранее команда потерпела шесть поражений. «Монреаль» в свою очередь потерпел первое поражение за последние две игры.
В следующем матче регулярного чемпионата «Монреаль» встретится с Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».
Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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