Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов седьмой недели турнира в четырёх номинациях.



Лучшим вратарём признан Евгений Аликин («Амур»), одержавший победы в обоих матчах недели и пропустивший лишь одну шайбу. Голкипер хабаровского клуба отразил 98,48% бросков (лучший показатель недели).



Лучшим защитником признан Альберт Яруллин («Ак Барс»), вместе с командой одержавший победы в двух из трёх матчей недели и набравший в них 3 (1+2) очка. Защитник казанского клуба не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности и во всех набирал очки.



Лучшим нападающим признан Брэндон Макмиллан («Динамо» Р), вместе с командой одержавший две гостевые победы в трёх матчах и набравший 7 (1+6) очков. Канадский нападающий латвийского клуба набирал очки в каждом из матчей недели.



Лучшим новичком признан нападающий Сергей Гончарук («Торпедо»), одержавший вместе с командой победы в двух гостевых матчах. В поединке с минским «Динамо» 20-летний нападающий нижегородского клуба набрал 3 (1+2) очка.