Московское «Динамо» поднялось на второе место Запада, СКА — на пятой строчке

Хабаровский «Амур» на домашней площадке потерпел поражение от московского «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:5.



Победа позволила подопечным Владимира Крикунова возглавить дивизион Боброва и выйти на второе место в Западной конференции с 25 очками после 21 матча. «Динамо» таким образом сдвинуло СКА, коллектив из Санкт-Петербурга опустился на пятое место Запада с 24 очками.



Счёт в хабаровском матче был открыт на седьмой минуте, отличился нападающий «Динамо» Даниил Тарасов. Второй период гости провели ещё более мощно, обеспечив себе комфортное преимущество. Помимо отличившегося Максима Афиногенова ещё дважды забил Тарасов. На старте третьего периода форвард «Амура» Гинек Зогорна размочил счёт. Вскоре Тарасов забросил свою четвёртую шайбу, оформив первый покер «Динамо» в истории клуба в КХЛ. Больше в матче голов забито не было.

«Амур» проиграл «Динамо», у Тарасова — первый покер в истории клуба в КХЛ