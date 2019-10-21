«Локомотив» — «Трактор»: Коновалов займёт место в воротах хозяев
«Локомотив» и «Трактор» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ярославле. Встреча состоится сегодня, 21 октября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив»:
Коновалов (Исаев);
Н. Аверин — Накладал, Е. Аверин — Да Коста— Ратти;
Черепанов — Савченко, Кудрявцев — Алексеев — Каюмов;
Осипов — Мисюль, Ильенко — Иванов — Коваленко;
Афанасьев, Санников, Полунин — Апальков — Денисенко.
«Трактор»:
Демченко (Федотов);
Терещенко — Виртанен, Кручинин — Седлак — Гика;
Калинин — Сергиенко, Шолохов — Попов — Кэлоф;
Меньшиков — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;
Ясинский, Гришаков, Тертышный — Малыхин — Тридчиков.
- 21 октября 2019
-
18:49
-
18:46
-
18:37
-
18:20
-
17:55
-
17:39
-
17:16
-
17:03
-
16:50
-
16:39
-
16:12
-
15:34
-
15:00
-
14:51
-
14:44
-
14:24
-
14:17
-
14:03
-
13:28
-
13:14
-
13:03
-
13:00
-
12:35
-
12:30
-
12:26
-
12:19
-
11:59
-
11:25
-
11:12
-
10:43
-
10:30
-
10:14
-
10:00
-
09:57
-
09:31
Партнерский контент