«Локомотив» — «Трактор»: Коновалов займёт место в воротах хозяев

«Локомотив» и «Трактор» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ярославле. Встреча состоится сегодня, 21 октября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Локомотив»:



Коновалов (Исаев);

Н. Аверин — Накладал, Е. Аверин — Да Коста— Ратти;

Черепанов — Савченко, Кудрявцев — Алексеев — Каюмов;

Осипов — Мисюль, Ильенко — Иванов — Коваленко;

Афанасьев, Санников, Полунин — Апальков — Денисенко.



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Терещенко — Виртанен, Кручинин — Седлак — Гика;

Калинин — Сергиенко, Шолохов — Попов — Кэлоф;

Меньшиков — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;

Ясинский, Гришаков, Тертышный — Малыхин — Тридчиков.