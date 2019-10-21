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«Локомотив» — «Трактор»: Коновалов займёт место в воротах хозяев

«Локомотив» — «Трактор»: Коновалов займёт место в воротах хозяев
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» и «Трактор» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ярославле. Встреча состоится сегодня, 21 октября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив»:

Коновалов (Исаев);
Н. Аверин — Накладал, Е. Аверин — Да Коста— Ратти;
Черепанов — Савченко, Кудрявцев — Алексеев — Каюмов;
Осипов — Мисюль, Ильенко — Иванов — Коваленко;
Афанасьев, Санников, Полунин — Апальков — Денисенко.

«Трактор»:

Демченко (Федотов);
Терещенко — Виртанен, Кручинин — Седлак — Гика;
Калинин — Сергиенко, Шолохов — Попов — Кэлоф;
Меньшиков — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;
Ясинский, Гришаков, Тертышный — Малыхин — Тридчиков.

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