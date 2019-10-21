«Локомотив» — «Трактор»: Накладал и Фатеев в ходе драки разбили друг друг лицо

«Локомотив» встречается с «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который проходит в Ярославле.



В начале второго периода защитник «железнодорожников» Якуб Накладал сошёлся в кулачном бою с нападающим челябинцев Егором Фатеевым. По итогам драки оба хоккеиста получили по пять минут штрафа, а Накладалу выписали ещё две как зачинщику драки. Фатеев до перехода «Трактор» защищал цвета «Локомотива».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Локомотив»:



Коновалов (Исаев);

Н. Аверин — Накладал, Е. Аверин — Да Коста— Ратти;

Черепанов — Савченко, Кудрявцев — Алексеев — Каюмов;

Осипов — Мисюль, Ильенко — Иванов — Коваленко;

Афанасьев, Санников, Полунин — Апальков — Денисенко.



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Терещенко — Виртанен, Кручинин — Седлак — Гика;

Калинин — Сергиенко, Шолохов — Попов — Кэлоф;

Меньшиков — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;

Ясинский, Гришаков, Тертышный — Малыхин — Тридчиков.