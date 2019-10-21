«Трактор» одолел «Локомотив» и прервал серию из четырёх поражений

«Локомотив» принимал в Ярославле «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. «Трактор» прервал серию из четырёх поражений, «Локомотив» потерпел второе поражение в трёх матчах.
Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке команды отметились тремя результативными бросками на двоих. В составе гостей дубль оформил Дмитрий Калинин, дважды реализовавший большинство, а у хозяев отличился Григорий Денисенко. Третий период завершился без заброшенных шайб.
24 октября «Локомотив» встретится с Ярославле с «Барысом», а команда Петериса Скудры 23-го числа сыграет в Риге с местным «Динамо».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
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