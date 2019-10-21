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«Трактор» одолел «Локомотив» и прервал серию из четырёх поражений

«Трактор» одолел «Локомотив» и прервал серию из четырёх поражений
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» принимал в Ярославле «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. «Трактор» прервал серию из четырёх поражений, «Локомотив» потерпел второе поражение в трёх матчах.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке команды отметились тремя результативными бросками на двоих. В составе гостей дубль оформил Дмитрий Калинин, дважды реализовавший большинство, а у хозяев отличился Григорий Денисенко. Третий период завершился без заброшенных шайб.

24 октября «Локомотив» встретится с Ярославле с «Барысом», а команда Петериса Скудры 23-го числа сыграет в Риге с местным «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Калинин (Виртанен) – 22:18' (5x4)   0:2 Калинин (Виртанен, Кручинин) – 24:16' (5x4)   1:2 Денисенко (Апальков, Афанасьев) – 29:58' (5x5)
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