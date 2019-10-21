Немировски: «Торпедо» рассталось с Варфоломеевым, потому что всем так лучше

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги выездного матча с ЦСКА (2:5).
«Они лучше играли, у них было лучше движение. Мы были уставшие после поездки. Третий период начали играть по-другому, но не удалось сравнять счёт. Самое главное — готовимся к домашней серии.
Так получается, что после 0:3 начинаем добавлять. Мы не очень хорошо играли, видно было, что устали, а соперник быстро играл. В третьем периоде забросили две шайбы, и у нас было два момента, в которых нужно было забивать и сравнивать счёт.
Думаю, что Баранцев и Волченков должны сыграть в домашней серии. Пока неизвестно, когда именно. А так, у нас нет лишних хоккеистов, все они очень важные. Для «Торпедо» их отсутствие — большие потери.
Игра Жафярова — это заслуга самого хоккеиста, его работы летом. Он серьёзно готовился к чемпионату. Догнать Шипачёва в гонке бомбардиров? Думаю, что он будет стараться приносить пользу команде и дальше.
Никонов работал с нами летом во время предсезонной подготовки. Вызвали его, чтобы он почувствовал команду КХЛ и чтобы в дальнейшем ему было легче. Он молодой, но здоровый, может играть за счёт физики.
Уход Варфоломеева? Он хороший игрок, но у него впереди много работы. Решили с ним расстаться, потому что так будет лучше и нам и ему», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 21 октября 2019
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