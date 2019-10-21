Скудра — о большинстве «Трактора»: думаем, что с этим делать

Главный тренер челябинского «Трактора» Петерис Скудра поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (2:1).



«В первую очередь хочу поздравить нас с победой. Особенно тех болельщиков, которые приехали на игру. Непростой матч, «Локомотив» — быстрая команда. Их молодой напор чувствуется. Мы готовились и выдали неплохой первый период. Во втором пересмотрели игру в большинстве, удалось забить. Соперник заставлял нас ошибаться, и ситуация, когда мы играли втроём против пяти соперников, оказалась ключевой. Ребята сражались, и благодаря этим полутора минутам мы и победили.



У нас одни из худших в лиге показателей игры в большинстве. Думаем, что с этим делать. Сегодня мы посмотрели и решили, что пора вернуть Калинина на большинство. Он отблагодарил нас двумя голами.



Егор Фатеев придаёт нам размеров и агрессии. Недавно забил первый гол в лиге. Нам нравится его игра. Приятно, что он хочет быть лучше. Он ещё молод и будет набираться опыта.



Кручинин у нас на другой роли. Впервые в карьере он один из ведущих игроков. Что-то получается, что-то — нет, но он старается справляться», — передаёт слова Петериса Скудры корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.