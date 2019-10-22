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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 21 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 21 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах дня приняли участие 13 российских хоккеистов.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20

Главным героем дня стал нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. Россиянин забил и сделал две результативные передачи. Благодаря этому результату Владимир вышел на девятое место в истории «Сент-Луиса» по набранным очкам в регулярных чемпионатах НХЛ. У россиянина теперь 428 (214+214) очков, он превзошёл результат Кита Ткачука (427). Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин отразил 19 бросков в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:1), пробить его смог только Владислав Наместников.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Худобин«Даллас»19 из 2095,02:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Радулов (н)«Даллас»0+000610-15.27
Гурьянов (н)«Даллас»0+000200-09.25
Анисимов (н)«Оттава»0+0+1020036%13.05
Наместников (н)«Оттава»1+002102-18.29
Михеев (н)«Торонто»0+000220-17.06
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+1+3010030%09.36
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+2+20140-16.01
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00111140%13.27
Задоров (з)«Колорадо»0+0-12151-18.04
Проворов (з)«Филадельфия»0+1+10012-23.42
Гавриков (з)«Коламбус»0+000310-14.36
Зайцев (з)«Оттава»0+000003-23.20
Тарасенко вышел на девятое место в истории «Сент-Луиса» по очкам в НХЛ
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