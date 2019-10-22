Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 21 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах дня приняли участие 13 российских хоккеистов.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20

Главным героем дня стал нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. Россиянин забил и сделал две результативные передачи. Благодаря этому результату Владимир вышел на девятое место в истории «Сент-Луиса» по набранным очкам в регулярных чемпионатах НХЛ. У россиянина теперь 428 (214+214) очков, он превзошёл результат Кита Ткачука (427). Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин отразил 19 бросков в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:1), пробить его смог только Владислав Наместников.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Худобин «Даллас» 19 из 20 95,0 2:1

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Радулов (н) «Даллас» 0+0 0 0 6 1 0 - 15.27 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 0 0 2 0 0 - 09.25 Анисимов (н) «Оттава» 0+0 +1 0 2 0 0 36% 13.05 Наместников (н) «Оттава» 1+0 0 2 1 0 2 - 18.29 Михеев (н) «Торонто» 0+0 0 0 2 2 0 - 17.06 Воробьёв (н) «Филадельфия» 0+1 +3 0 1 0 0 30% 09.36 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 1+2 +2 0 1 4 0 - 16.01 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 1 1 1 1 40% 13.27 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 -1 2 1 5 1 - 18.04 Проворов (з) «Филадельфия» 0+1 +1 0 0 1 2 - 23.42 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 0 0 3 1 0 - 14.36 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 0 0 0 0 3 - 23.20