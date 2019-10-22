Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 21 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах дня приняли участие 13 российских хоккеистов.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20
Главным героем дня стал нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. Россиянин забил и сделал две результативные передачи. Благодаря этому результату Владимир вышел на девятое место в истории «Сент-Луиса» по набранным очкам в регулярных чемпионатах НХЛ. У россиянина теперь 428 (214+214) очков, он превзошёл результат Кита Ткачука (427). Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин отразил 19 бросков в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:1), пробить его смог только Владислав Наместников.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Худобин
|«Даллас»
|19 из 20
|95,0
|2:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|6
|1
|0
|-
|15.27
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|09.25
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|+1
|0
|2
|0
|0
|36%
|13.05
|Наместников (н)
|«Оттава»
|1+0
|0
|2
|1
|0
|2
|-
|18.29
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|0
|-
|17.06
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+1
|+3
|0
|1
|0
|0
|30%
|09.36
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+2
|+2
|0
|1
|4
|0
|-
|16.01
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|1
|1
|1
|1
|40%
|13.27
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|2
|1
|5
|1
|-
|18.04
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|+1
|0
|0
|1
|2
|-
|23.42
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|0
|0
|3
|1
|0
|-
|14.36
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|3
|-
|23.20
Тарасенко вышел на девятое место в истории «Сент-Луиса» по очкам в НХЛ
- 22 октября 2019
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- 21 октября 2019
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