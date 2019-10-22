Тарасенко вышел на девятое место в истории «Сент-Луиса» по очкам в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Блюз» прервали серию из четырёх поражений.

Главным героем встречи стал нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, в активе которого гол и две результативные передачи. Благодаря этому Владимир вышел на девятое место в истории «Сент-Луиса» по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ. У россиянина теперь 428 (214+214) очков, он превзошёл результат Кита Ткачука (427).

Следующая цель Тарасенко — Эл Макиннис, занимающий восьмую строку с 452 очками. Обладателем клубного рекорда является Берни Федерко (1073 очка). Второе место занимает Бретт Халл — 936, топ-3 замыкает Брайан Саттер — 636.