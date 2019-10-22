Задоров остановил нападающего «Сент-Луиса» приёмом из баскетбола

«Сент-Луис Блюз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Блюз» прервали серию из четырёх поражений.

Российский защитник «лавин» Никита Задоров в одном из эпизодов красиво остановил форварда «блюзменов». Задоров поставил спину, словно в баскетболе, и опрокинул соперника на лёд. В этом матче Никита провёл на льду 18 минут 3 секунды, нанёс один бросок, выполнил пять силовых приёмов и закончил матч с показателем полезности «-1».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сент-Луиса»

Главным героем встречи стал нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, в активе которого гол и две результативные передачи. Благодаря этому Владимир вышел на девятое место в истории «Сент-Луиса» по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ.