Беднар — о попадании Задорова в запас: есть области, где он должен прибавить

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал попадание в запас на матч c «Питтсбург Пингвинз» (2:3 ОТ) защитника Никиты Задорова, чей годовой контракт составляет $ 3,2 млн.

«Я просто смотрю все наши матчи, слежу за нашей обороной, как она играет. Я считаю, что есть много областей, где Задоров должен прибавить. Мы приняли решение, что в этом матче должен был играть другой защитник, Марк Барберио», — приводит слова Беднара Denver Post.

Тремя запасными «лавин» в матче с «Питтсбургом» стали трое россиян — Задоров, а также нападающие Валерий Ничушкин и Владислав Каменев. Для «Эвеланш» это поражение стало первым в сезоне. В НХЛ не осталось команд, не потерпевших ни одного поражения в нынешнем сезоне.