Беднар — о попадании Задорова в запас: есть области, где он должен прибавить
Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал попадание в запас на матч c «Питтсбург Пингвинз» (2:3 ОТ) защитника Никиты Задорова, чей годовой контракт составляет $ 3,2 млн.
«Я просто смотрю все наши матчи, слежу за нашей обороной, как она играет. Я считаю, что есть много областей, где Задоров должен прибавить. Мы приняли решение, что в этом матче должен был играть другой защитник, Марк Барберио», — приводит слова Беднара Denver Post.
Тремя запасными «лавин» в матче с «Питтсбургом» стали трое россиян — Задоров, а также нападающие Валерий Ничушкин и Владислав Каменев. Для «Эвеланш» это поражение стало первым в сезоне. В НХЛ не осталось команд, не потерпевших ни одного поражения в нынешнем сезоне.
В НХЛ не осталось команд, не потерпевших ни одного поражения в нынешнем сезоне
- 17 октября 2019
-
11:34
-
11:20
-
11:05
-
10:50
-
10:35
-
10:14
-
10:10
-
10:06
-
10:00
-
09:38
-
09:21
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:40
-
08:20
-
08:01
-
07:53
-
07:31
-
07:29
-
07:20
-
07:08
-
07:02
-
06:56
-
06:48
-
06:37
-
06:20
-
06:07
-
06:00
-
05:48
-
05:05
-
04:51
-
04:44
-
03:56
-
03:39
Партнерский контент