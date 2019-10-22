Бишоп: было страшно. Окна в спальне были разбиты, я сомневался, что крыша устоит

Голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп рассказал, что находился дома во время торнадо, пронёсшегося по Далласу. Дом голкипера получил серьёзный урон во время торнадо. По этой причине вратарь пропустил тренировочное занятие «звёзд».Ранее из-за стихийного бедствия пострадал дом форварда «Далласа» Тайлера Сегина, который был выставлен на продажу. Хоккеист собирался выручить за него $ 2,25 млн.

«Я взял 17-месячного сына и пошёл с ним в ванную во время торнадо. Окна в спальне были разбиты. Наверное, всё продолжалось около 10 секунд. Можно было слышать, как обломки рушат дом. Когда окна начали биться, я даже не был уверен, что крыша устоит.

Это было довольно страшно. На заднем дворе нашёл дымовую трубу. Я даже не знаю, откуда она там взялась. Мне позвонил Джейми Бенн, однако мой телефон выключился. Уже через 45 минут Джейми был у моего дома. В итоге ту ночь мы с семьёй провели у него», — приводит слова Бишопа журналист Мэттью Дефранкс.