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Владимир Тарасенко признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Владимир Тарасенко признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена лучших игроков дня.

Главной звездой стал форвард «Филадельфии Флайерз» Микаэль Раффль, который забросил две шайбы и сделал результативную передачу в домашнем матче с «Вегас Голден Найтс» (6:2).

Второй звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, в активе которого гол и две результативные передачи в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:1). Благодаря этому Владимир вышел на девятое место в истории «Сент-Луиса» по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету россиянина теперь 428 (214+214) очков, он превзошёл результат Кита Ткачука (427).

Третьей звездой признан нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Густав Нюквист, забросивший шайбу в овертайме матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3). Шведский форвард реализовал штрафной бросок.

Тарасенко вышел на девятое место в истории «Сент-Луиса» по очкам в НХЛ
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