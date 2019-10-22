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Франсон: возвращение на лёд заняло много времени, теперь я в предвкушении

Франсон: возвращение на лёд заняло много времени, теперь я в предвкушении
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Авангарда» Коди Франсон поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Матч состоится сегодня, 22 октября, в Уфе. Начало — в 17:00 мск. Этот матч станет первым для защитника после возвращения в строй.

«Очень счастлив вернуться на лёд. Это заняло много времени, но теперь я в предвкушении. Когда выходишь после такой паузы, самое трудное — приспособиться к скорости игры. Нужно постараться принимать правильные решения, не ошибаться. В этом смысле для меня главное — действовать просто и постепенно обретать уверенность.

Парни играют мощно. В Магнитогорске немного не сложилось, но для меня главное, что в большинстве матчей мы показываем хорошую командную игру», — сказал Франсон в эфире клубного телевидения.

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