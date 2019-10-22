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Самонов — о конкуренции в СКА: это наша работа, нужно давать результат

Самонов — о конкуренции в СКА: это наша работа, нужно давать результат
Хоккей / КХЛ 0

Новичок СКА Александр Самонов поделился впечатлениями от перехода в команду из Санкт-Петербурга.

«Я в лидерах КХЛ по вратарским показателям? Необычно, конечно. Но всё равно определённую работу я проделал, шёл вперёд, чему-то всегда учился и учусь до сих пор. Наверное, поэтому такой результат, плюс команда помогала.

Готов ли я к конкуренции? Это наша работа, конкуренция всегда есть. Если её нет, ты не растёшь, не развиваешься. Я к этому с МХЛ приучен. Когда приходишь в новую команду, нужно быть конкурентоспособным и давать результат.

Как москвичу живётся в Санкт-Петербурге? Если честно, к климату привыкал чуть-чуть, буквально две недели. А в целом город мне нравится: развитый, больше европейский. Есть места, куда сходить, что посмотреть. Очень впечатляет», — цитирует Самонова официальный сайт СКА.

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