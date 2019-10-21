СКА ограбил «Витязь», но не получил никакой выгоды. Питер в своём репертуаре

В шестом выпуске своей постоянной рубрики «Чемпионат» подводит итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

СКА – это собака на сене. Зачем они провернули этот обмен с «Витязем»?

СКА в новом сезоне даёт мало инфоповодов, по результатам клуб скатывается в середняки, но от привычек былой роскошной жизни в Санкт-Петербурге вот так сразу отказаться не могут. На прошлой неделе питерцы взяли и провернули обмен, в котором трудно найти выигравшую сторону.

Двойной обмен СКА и «Витязя»! Самая громкая сделка сезона КХЛ Непонятно только, зачем это было клубам и кто останется в выигрыше.

Посмотрите, что получается. СКА выдёргивает из «Витязя», идущего выше питерцев в турнирной таблице, двух хоккеистов, серьёзно причастных к сенсационному ходу подольчан в этой регулярки. Это голкипер Александр Самонов, пропускающий по статистике меньше шайбы за игру, и стремительно прогрессирующий с каждым годом в «Витязе» Артём Швец-Роговой. Что интересно, оба хоккеиста на момент обмена находились в списке травмированных, но приняли участие в первом же матче СКА после трейда. Самонов, правда, на скамейке запасных, но это ведь значит, что он был готов играть в случае чего.



Выиграли ли Самонов и Швец-Роговой от этого обмена? Ничуть. Голкипер, который в «Витязе» начинал задвигать Илью Ежова и не был обделён игровым временем, теперь будет сидеть за спинами Хелльберга и Мельничука в СКА. Швед точно будет играть, потому что у него огромный контракт, а российский вратарь в принципе не заслужил, чтобы его убирали в запас. У СКА был неплохой вратарский тандем и без Самонова, и решительно непонятно, зачем было выдёргивать Александра из «Витязя».



Что касается Швеца-Рогового, то Артём – центрфорвард, и на этой позиции в СКА ему предстоит конкуренция с Лехтеря, Кемппайненом, Коскирантой и Каблуковым. В принципе, Швец-Роговой по набранным очкам опережает всех в этой компании, кроме Лехтеря, и игровое время он наверняка получит. Но, с другой стороны, Артёма вряд ли обойдёт стороной пресловутая питерская ротация, и не факт, что он выдержит это испытание. В «Витязе» Швец-Роговой всё равно бы играл больше, чем в СКА, и ему бы не приходилось думать, что он выступает за базовый клуб сборной России и за любую ошибку может угодить в запас. Когда-то ведь СКА и Бывальцева выписывал из «Амура», чтобы игрок прогрессировал в топ-клубе. Но в Санкт-Петербурге Алексей исключительно деградировал, и теперь такая же участь, возможно, ждёт и Швеца-Рогового.



Выиграл ли от обмена СКА? Вряд ли. Самонов там не особо нужен, а Швец-Роговой – это вовсе не топ-форвард, и весьма вероятно, что он будет ничуть не результативнее того же Бывальцева.



Выиграл ли от обмена «Витязь»? Ответ очевиден, у команды забрали двух лидеров.



Выиграли ли от обмена Кочетков и Бывальцев? Вот тут, наверное, и стоит искать каких-то победителей. Для Алексея это хороший шанс получить стабильное место в составе и доказать, что тот самый сезон в «Амуре» не был случайностью. Наверняка лучше в Подольске будет и Кочеткову. Петра, конечно, изначально не нужно было выдёргивать из «Сочи», где бы он развивался без шумихи. Но СКА, как всегда, выступил в роли собаки на сене: забрал перспективного вратаря, заездил его в первых матчах регулярки, а затем усадил в глухой запас. В «Витязе» у Кочеткова будет второй шанс спокойно начать карьеру в КХЛ, хочется верить, что Пётр им воспользуется.

Без Кемппайнена магия суперзвена «Салавата» не работает. Нужен обмен со СКА Кочетков «сломался» в Питере, «Амур» зря ничего не боится, а у «Автомобилиста» есть серьёзные проблемы – в итогах недели КХЛ.

В «Авангарде» куча травмированных, но в составе не появляется молодёжь. Как так?

Вы вряд ли много слышали о полном лазарете травмированных в «Авангарде». Боб Хартли, в отличие от других тренеров, не драматизирует по поводу тяжелейшей ситуации в карьере, а относится к ней, как к новому вызову. Но факт остаётся фактом – на данный момент у «ястребов» травмировано семь игроков основного состава: Франсон, Емелин, Чудинов, Широков, Зернов, Шумаков, Манукян. Внушительный список, который, конечно, влияет на игру «Авангарда» в сезоне, но сейчас хотелось бы сказать не об этом.



Глубина состава позволяет «ястребам» даже с таким числом травмированных выпускать на игру четыре полные тройки форвардов и три пары защитников из числа опытных игроков. Это очень здорово, но где же омская молодёжь? Из кого будут расти новые Михеевы и Семёновы? Казалось бы, тяжелая ситуация с травмами – зелёный свет для лимитчиков, но с «Авангардом» в этом качестве долгое время ездит защитник Кирилл Спиценко, лишь трижды выходивший на лёд со средним временем меньше минуты за игру.



Понятно, что «Авангард» заявляет Спиценко на матчи только для того, чтобы выполнить регламент, но всё же довольно странно, что «ястребы» никак не наигрывают свой ближайший резерв. Кстати, такая ситуация у команды Боба Хартли уже второй год, но в прошлом сезоне Александр Яремчук хотя бы получал более-менее регулярное игровое время, в том числе и в плей-офф. Сейчас же нет ни Яремчука, ни серебряного призёра ЮЧМ-2019 Арсения Грицюка, ни лучшего бомбардира «Омских ястребов» Егора Чинахова, ни других молодых хоккеистов.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Авангард» как будто обособленно существует от своей клубной вертикали, совершенно не взаимодействуя с «Омскими ястребами» в МХЛ и «Ижсталью» в ВХЛ. Наверняка Хартли следит в целом за ситуацией и, скорее всего, видит, что игроки там сыроваты для КХЛ, но без игрового опыта они ведь никогда не смогут прогрессировать. Семь травмированных – отличный способ впустить в большой хоккей новую фамилию, но тренерский штаб омичей по каким-то причинам этого делать не хочет.

В «Локомотиве» продолжают жить в своей атмосфере. Перестали искать тренера и интересуются Марковым

Кажется, руководство «Локомотива» всё устраивает. Такое ощущение, что если бы не возмущения общественности, то там до сих пор бы работал Крэйг Мактавиш. Юрий Яковлев убрал канадца, назначил исполняющим обязанности Александра Ардашева и на этом успокоился. Судя по всему, «Локомотив» отказался от поисков главного тренера на стороне. Кандидатов, в принципе, было немало, но мы лишний раз убеждаемся, что в Ярославле своя атмосфера, а хуже всего то, что за результаты команды Яковлева некому жёстко спросить.

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Весьма вероятно, что серым кардиналом в «Локомотиве» сейчас является опытнейший Майк Пелино, а Ардашев осуществляет лишь номинальные функции. Но даже в этом случае ситуация далека от нормальной. «Локомотив» не встаёт на путь выздоровления (как та же «Магнитка»), клуб лихорадит и ярославцам бы не помешала жёсткая тренерская рука, направившая бы «железнодорожников» на правильный путь, разобравшаяся бы в текущих проблемах. Но, похоже, это никому не надо. Страсти вокруг «Локомотива» больше не бурлят, пресса отстала от команды, всё хорошо. Отказ от поисков серьёзного специалиста, по сути, означает слив сезона, но кого это волнует, кроме ярославских болельщиков? Они-то надеялись, что в этом сезоне ярославцы наконец-то на равных поборются хотя бы со СКА, но сейчас «Локомотив» решает задачу попадания в плей-офф, а о весенних подвигах думать не приходится.

Вместо того, чтобы заняться поиском тренера и спасти сезон, в «Локомотиве» продолжают «радовать» странными трансферными решениями. Ярославцы проявляют интерес к 40-летнему Андрею Маркову, от которого в это межсезонье отказались по обе стороны океана. Во многом из-за его неадекватных финансовых запросов. «Интерес у «Локомотива» есть, у них один иностранный защитник получил травму, так что им нужен опытный игрок. Пока все в процессе понимания, переговоры есть, посмотрим за развитием событий, но всё очень близко к тому, чтобы завязались отношения», — заявил коллегам из Sport24 агент игрока Сергей Исаков.



Вряд ли Марков серьёзно уменьшил финансовые аппетиты, а значит, «Локомотив» готов платить ветерану серьёзные деньги. Но все, кто смотрели игры прошлого сезона в исполнении «Ак Барса», понимают, что Генерал больше не помощник для серьёзной команды. Ярославцев, видимо, это не останавливает, что вновь даёт повод сказать о том, что руководство клуба при заключении контрактов преследует не только спортивные интересы.

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«Ак Барс» хочет обменять Гарипова. Это некрасиво

У казанского клуба и воспитанника команды Эмиля Гарипова получается интересная история, в которой, похоже, будет грустный конец. Напомним, Гарипов играл за «Ак Барс» с юных лет, постепенно стал первым номером татарстанского топ-клуба, а в сезоне-2017/18 выиграл для казанцев очередной Кубок Гагарина, и стал MVP плей-офф. Казалось, бы после такого Гарипова ждёт большое будущее. Пошли слухи об интересе к вратарю в НХЛ, его фамилия впервые стала звучать в контексте сборной России. В результате Эмиль не уехал за океан и не попал на чемпионат мира, но уж в «Ак Барсе» то за его перспективы можно было не переживать.



Однако уже в следующем сезоне всё пошло наперекосяк. Виной всему – травма, с которой вратарь промучился почти весь хоккейный год, и за которой каким-то образом не уследили врачи «Ак Барса». Более того, Гарипова сделали едва ли не главным виновником провала казанцев в прошлом плей-офф, вменяя голкиперу совсем уж смешные упрёки.

Генменеджер «Ак Барса»: мы надеялись на Гарипова, Эмиль нас подвёл

Якупов позже утверждал, что его слова были выдернуты из контекста, но так или иначе, с героем золотого плей-офф в Казани обошлись не очень красиво. Из-за того, что клубные врачи не смогли поставить Гарипову точный диагноз, у Эмиля не только вышел скомканным прошлый чемпионат, но он вынужден был пропустить начало нынешнего. Гарипов начал тренироваться только в конце августа, в «Ак Барсе» вроде бы видели его в составе вратарской бригады на сезон, но Дмитрий Квартальнов ещё перед началом сезона дал понять, что на возвращение Гарипова не особо рассчитывает.

Квартальнов: Гарипов пропустил год, в последнее время работал без команды

Уже по ходу сезона «Ак Барс» покинул тренер вратарей Ари Мойсанен, с которым и связывали прогресс Гарипова, и вскоре после этого появилась новость, что казанцы хотят обменять своего голкипера. По информации коллег, Эмилю и его агенту предложили продлить контракт на ещё один сезон, но при этом существенно снизить зарплату. Сторона голкипера от таких условий отказалась, и теперь «Ак Барс» готов рассмотреть варианты обмена.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

С одной стороны, такое решение казанского клуба – просто бизнес, и с этой точки зрения оно логично. Но с другой – с Гариповым поступают в «Ак Барсе» не совсем правильно, ведь в его долгом восстановлении есть и вина клуба. Одно дело, если бы казанцы дождались, когда Гарипов полноценно вернётся в строй, дали бы ему шанс показать себя и при этом остались бы не удовлетворены его игрой. Тогда да, можно вести речь о снижении зарплаты из-за падения уровня хоккеиста. Но сейчас всё выглядит так, что в «Ак Барсе» хотят просто избавиться от своего воспитанника, вдруг ставшего ненужным, и такая ситуация не делает честь клубу.