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Сергей Шумаков исправил ошибку корреспондента в перерыве

Сергей Шумаков исправил ошибку корреспондента в перерыве
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Сергей Шумаков поправил корреспондента во время флеш-интервью. Корреспондент неправильно назвал период в перерыве встречи «Салават Юлаев» — «Авангард», форвард с улыбкой его поправил.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Авангарда».

Составы команд:

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Коледов, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;
Сергеев — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;
Пашнин — Лисовец, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Пустозёров, Мухамадуллин, Гиматов — Майоров — Солодухин.

«Авангард»:

Судницин (Бобков);
Бондарев — Покка, Кошелев — Клинкхаммер — Бек;
Мартынов — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;
Манухов — Франсон, Дедунов — Стась — Потапов;
Широков — Грачёв — Шумаков.

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