Сергей Шумаков исправил ошибку корреспондента в перерыве

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Сергей Шумаков поправил корреспондента во время флеш-интервью. Корреспондент неправильно назвал период в перерыве встречи «Салават Юлаев» — «Авангард», форвард с улыбкой его поправил.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Авангарда».



Составы команд:



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Коледов, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;

Сергеев — Арзамасцев, Сошников — Маннинен — Бурмистров;

Пашнин — Лисовец, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Пустозёров, Мухамадуллин, Гиматов — Майоров — Солодухин.



«Авангард»:



Судницин (Бобков);

Бондарев — Покка, Кошелев — Клинкхаммер — Бек;

Мартынов — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;

Манухов — Франсон, Дедунов — Стась — Потапов;

Широков — Грачёв — Шумаков.