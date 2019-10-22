«Динамо» Мн — «Барыс»: опубликованы составы команд

Стали известны составы минского «Динамо» и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт белорусского клуба. Встреча в Минске состоится сегодня, 22 октября, начало матча — в 19:10 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Динамо» (Минск):
Энрот (Толопило);
Ерёменко – Граньяни, Гайнетдинов – Ковыршин – А. Костицын;
Евенко – Готовец, Степанов – Демков – Мартынов;
Знахаренко – Бокун, Паре – Шор – Принс;
Дадонов, Денисов, Павленко – Китаров – Павлович.
«Барыс»:
Паскуаль (Стрия);
Диц – Маклюков, Михайлис – Найт – Бойд;
Блэкер – Клещенко, Шевченко – Волк – Старченко;
Шалапов – Семёнов, Петухов – Сагадеев – Акользин;
Мусоров, Данияр, Панюков – Шестаков – Асетов.
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