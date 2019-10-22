«Динамо» Мн — «Барыс»: опубликованы составы команд

Стали известны составы минского «Динамо» и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт белорусского клуба. Встреча в Минске состоится сегодня, 22 октября, начало матча — в 19:10 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Динамо» (Минск):



Энрот (Толопило);

Ерёменко – Граньяни, Гайнетдинов – Ковыршин – А. Костицын;

Евенко – Готовец, Степанов – Демков – Мартынов;

Знахаренко – Бокун, Паре – Шор – Принс;

Дадонов, Денисов, Павленко – Китаров – Павлович.



«Барыс»:



Паскуаль (Стрия);

Диц – Маклюков, Михайлис – Найт – Бойд;

Блэкер – Клещенко, Шевченко – Волк – Старченко;

Шалапов – Семёнов, Петухов – Сагадеев – Акользин;

Мусоров, Данияр, Панюков – Шестаков – Асетов.