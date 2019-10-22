СКА — «Нефтехимик»: Самонов дебютирует в составе «армейцев»

Стали известны составы петербургского СКА и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Встреча в Санкт-Петербурге состоится сегодня, 22 октября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В составе СКА дебютирует голкипер Александр Самонов.



СКА:



Самонов (Хелльберг);

Дыбленко – Зуб, Ткачёв – Лехтеря – Плотников;

Токранов – Зубарев, Кагарлицкий – Швец-Роговой – Бурдасов;

Рукавишников – Галенюк, Якупов – Кемппайнен – Карпов;

Земчёнок, Дергачёв – Каблуков – Кетов, Марченко.



«Нефтехимик»:



Шарыченков (Барулин);

Пайгин – Мёрфи, Уайт – Митчелл – Порядин;

Брынцев – Шарипзянов, Черников – Куликов – Хайруллин;

Сергеев – Рясенский, Падакин – Берглунд – Энлунд;

Шарифьянов – Захарчук, Грошев – Рыбаков – Шиксатдаров.