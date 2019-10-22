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СКА — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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СКА — «Нефтехимик»: Самонов дебютирует в составе «армейцев»

СКА — «Нефтехимик»: Самонов дебютирует в составе «армейцев»
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы петербургского СКА и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Встреча в Санкт-Петербурге состоится сегодня, 22 октября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе СКА дебютирует голкипер Александр Самонов.

СКА:

Самонов (Хелльберг);
Дыбленко – Зуб, Ткачёв – Лехтеря – Плотников;
Токранов – Зубарев, Кагарлицкий – Швец-Роговой – Бурдасов;
Рукавишников – Галенюк, Якупов – Кемппайнен – Карпов;
Земчёнок, Дергачёв – Каблуков – Кетов, Марченко.

«Нефтехимик»:

Шарыченков (Барулин);
Пайгин – Мёрфи, Уайт – Митчелл – Порядин;
Брынцев – Шарипзянов, Черников – Куликов – Хайруллин;
Сергеев – Рясенский, Падакин – Берглунд – Энлунд;
Шарифьянов – Захарчук, Грошев – Рыбаков – Шиксатдаров.

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