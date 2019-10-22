Двукратный обладатель Кубка Гагарина Первышин будет играть в Турции
Российский защитник Андрей Первышин продолжит карьеру в турецком клубе «Юкселиш» из турецкой Анкары, информирует Sport24.
В прошлом сезоне 34-летний воспитанник архангельского хоккея провел несколько матчей за «Сарыарку» и французский «Шамони». Летом 2018 года Первышин подписал соглашение с клубом чемпионата Словакии «Детва», но не сыграл ни одного матча за команду.
Ранее Первышин, имеющий на своём счету два выигранных Кубка Гагарина, играл в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс», омский «Авангард», питерский СКА, московский ЦСКА, ХК «Сочи», челябинский «Трактор», нижнекамский «Нефтехимик» и новокузнецкий «Металлург».
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