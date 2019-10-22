Пельтола: никогда раньше не видел двух скамеечных штрафов в одном эпизоде

Нападающий новосибирской «Сибири» Юкка Пельтола прокомментировал домашнюю победу над подмосковным «Витязем» (4:1).



«Хорошая победа для «Сибири». Мы старались играть в том же ключе, что и на выезде, поддерживать высокий темп и действовать с полной отдачей все 60 минут. К счастью, сегодня всё получилось. Важно начать домашнюю серию с победы, но ещё важнее было сохранить тот хоккей, который был у «Сибири» в последних выездных матчах.



Я начал забивать? Считаю, я старался и до этого, просто голы пришли. Играл с полной отдачей, старался. Конечно, забивать всегда приятно, но самое главное — это результат команды. Иногда ты забиваешь, иногда — нет, но важно помогать команде добиваться победы. Не могу сказать, что именно послужило причиной того, что я начал забивать. Возможно, стал бросать почаще. С «Сочи» был довольно-таки «грязный» гол, с отскока.



Два скамеечных штрафа в одном эпизоде — никогда подобного раньше не видел. Это было удивительно, но мы хорошо сыграли в меньшинстве, а после того, как штрафы закончились, заиграли намного активнее. Конечно, всё это было немного странно, но хорошая игра в меньшинстве нам помогла», — сказал Пельтола в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» выиграла третий матч подряд, победив «Витязь»