Плотников подрался с Брынцевым, бой закончился борцовским приёмом
В третьем периоде матча петербургского СКА и нижнекамского «Нефтехимика» произошла драка между форвардом хозяев Сергеем Плотниковым и защитником гостей Александром Брынцевым.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд:
СКА
Самонов (Хелльберг);
Дыбленко – Зуб, Ткачёв – Лехтеря – Плотников;
Токранов – Зубарев, Кагарлицкий – Швец-Роговой – Бурдасов;
Рукавишников – Галенюк, Якупов – Кемппайнен – Карпов;
Земчёнок, Дергачёв – Каблуков – Кетов, Марченко.
«Нефтехимик»
Шарыченков (Барулин);
Пайгин – Мёрфи, Уайт – Митчелл – Порядин;
Брынцев – Шарипзянов, Черников – Куликов – Хайруллин;
Сергеев – Рясенский, Падакин – Берглунд – Энлунд;
Шарифьянов – Захарчук, Грошев – Рыбаков – Шиксатдаров.
- 22 октября 2019
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