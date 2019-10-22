Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Плотников подрался с Брынцевым, бой закончился борцовским приёмом

Плотников подрался с Брынцевым, бой закончился борцовским приёмом
Хоккей / КХЛ 0

В третьем периоде матча петербургского СКА и нижнекамского «Нефтехимика» произошла драка между форвардом хозяев Сергеем Плотниковым и защитником гостей Александром Брынцевым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд:

СКА

Самонов (Хелльберг);
Дыбленко – Зуб, Ткачёв – Лехтеря – Плотников;
Токранов – Зубарев, Кагарлицкий – Швец-Роговой – Бурдасов;
Рукавишников – Галенюк, Якупов – Кемппайнен – Карпов;
Земчёнок, Дергачёв – Каблуков – Кетов, Марченко.

«Нефтехимик»

Шарыченков (Барулин);
Пайгин – Мёрфи, Уайт – Митчелл – Порядин;
Брынцев – Шарипзянов, Черников – Куликов – Хайруллин;
Сергеев – Рясенский, Падакин – Берглунд – Энлунд;
Шарифьянов – Захарчук, Грошев – Рыбаков – Шиксатдаров.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019