Плотников подрался с Брынцевым, бой закончился борцовским приёмом

В третьем периоде матча петербургского СКА и нижнекамского «Нефтехимика» произошла драка между форвардом хозяев Сергеем Плотниковым и защитником гостей Александром Брынцевым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



СКА



Самонов (Хелльберг);

Дыбленко – Зуб, Ткачёв – Лехтеря – Плотников;

Токранов – Зубарев, Кагарлицкий – Швец-Роговой – Бурдасов;

Рукавишников – Галенюк, Якупов – Кемппайнен – Карпов;

Земчёнок, Дергачёв – Каблуков – Кетов, Марченко.



«Нефтехимик»



Шарыченков (Барулин);

Пайгин – Мёрфи, Уайт – Митчелл – Порядин;

Брынцев – Шарипзянов, Черников – Куликов – Хайруллин;

Сергеев – Рясенский, Падакин – Берглунд – Энлунд;

Шарифьянов – Захарчук, Грошев – Рыбаков – Шиксатдаров.