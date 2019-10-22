Сергеев: когда идёт такая энергетика, думаешь, что выиграешь

Защитник уфимского «Салатава Юлаева» Артём Сергеев поделился впечатлениями от домашнего матча с омским «Авангардом» (1:2 Б).
«Тяжело сказать, что получилось, а что – нет. Должны были выиграть сегодня — из-за такой самоотдачи, из-за такого желания, по крайней мере в третьем периоде. Шайба должна была заходить, и она зашла, мы сравняли счет. В овертайме была пара моментов, и всё-таки до конца верили, что выиграем. Когда такая энергетика уже идет, думаешь, что выиграешь… Обидно проиграть такой матч.
Чего не хватило команде в двух стартовых периодах? Чуть-чуть задора не было. Думаю, мы просто недостаточно бросали и угрожали воротам. В третьем периоде показали, может быть, лучший период в сезоне на данный момент», — цитирует защитника официальный сайт клуба.
- 22 октября 2019
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