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«Салават Юлаев» вновь проиграл «Авангарду» в Уфе

«Салават Юлаев» вновь проиграл «Авангарду» в Уфе
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке проиграл «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2 Б. Напомним, это была вторая встреча команд в сезоне, 19 сентября «Салават» проиграл «Авангарду» дома со счётом 2:5.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первый гол зрители увидели на 31-й секунде: красивой заброшенной шайбой отметился форвард «Авангарда» Свен Андригетто. Следующего гола пришлось ждать до последней минуты основного времени, когда за четыре секунды до сирены счёт сравнял нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен. Встреча перешла в овертайм, где не было заброшенных шайб. В серии буллитов сильнее оказались гости, решающий бросок реализовал Роб Клинкхаммер.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Б
Авангард
Омск
0:1 Андригетто (Семёнов) – 00:30' (5x5)   1:1 Маннинен (Бурмистров, Умарк) – 59:56' (6x5)   1:2 Клинкхаммер – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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