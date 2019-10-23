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Боец UFC провёл тренировку с «Северсталью»

Боец UFC провёл тренировку с «Северсталью»
Хоккей / КХЛ 0

Боец UFC Арман Царукян принял приглашение хоккейного клуба «Северсталь» и поучаствовал в тренировке команды в Череповце.

«Когда мы жили в Хабаровске, родители водили меня на борьбу, а с 12 лет я начал совмещать её с хоккеем. Бывало даже, что пропускал тренировки по борьбе, но на хоккей ходил исправно. Со временем из-за того, что не было возможности попасть в основной состав «Амура», я полностью переключился на единоборства», — сказал Царукян.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале UFC Russia.

Арман Царукян — российский боец смешанных единоборств армянского происхождения, выступающий под эгидой UFC, в лёгкой весовой категории до 70 кг. 20 марта Царукян подписал контракт с UFC, по которому должен провести четыре боя в организации.

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