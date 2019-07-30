Главный тренер «Северстали»: боксёрские тренировки интереснее кроссов

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги первого этапа предсезонных сборов. Он рассказал, почему в клубе стали применять боксёрские тренировки, а также отметил молодых хоккеистов.

«Команда много времени уделяла боксу? Это только казалось. Боксёрских тренировок было всего четыре за время сборов. Из них две – спарринги, две – «мешки». Грубо говоря, они заменили нам кроссовую подготовку. Я думаю, что это было намного интереснее. Ребята выплеснули эмоции и проверили себя.

Весь объём, что мы запланировали, был проделан. Самое главное, что всё прошло по восходящей: нагрузки были тяжелее и тяжелее, а ребятам было всё легче и легче. К концу сборов порадовали все.

Мы довольны работой молодых ребят из «Алмаза». Им было очень тяжело, но они прогрессировали. Да и в целом ребятам, которые со мной раньше не работали на предсезонке, было очень тяжело. Молодые ребята порадовали, все выдержали нагрузки. Единственное, что нелепо травмировался Хабаров. Он выбыл минимум на месяц. По остальным мы довольны тем объёмом, который они выполнили.

Колесникова мы решили отправить в ВХЛ, чтобы он поиграл среди мужиков. Ему пока не хватает мощи. Будем смотреть, как он проявит себя в Высшей лиге. Фёдоров сам себя отцепил от сборов в Чехии. Он с нами не едет по организационным причинам. Вместо них берём ещё двух молодых – Неволина и Чижикова.

Рогов сейчас может работать в полном объёме. В начале сборов он тренировался по индивидуальной программе, а в конце уже занимался в общей группе. В Чехии он начнёт работать уже полноценно.

Хабаров и Грачёв уже, можно сказать, игроки основного состава у нас. И они ещё считаются «лимитчиками». Но нам нужен ещё игрок 2000-2001 годов. Поэтому будем ставить молодых ребят в состав, смотреть, что получится.

Основной, ударный цикл, который мы планировали, прошёл в Кисловодске. Дальше у нас технико-тактические занятия. В Чехии мы будем утром много времени уделять технике, а вечером – тактике», — приводит слова Разина официальный сайт «Северстали».