Тарасенко: «Сент-Луису» нельзя чувствовать себя удовлетворённым одной победой

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от победы во встрече с «Колорадо Эвеланш» (3:1).
«Этот матч был крайне важен для нас, тем более после серии поражений. Нам нужно было реабилитироваться, особенно в игре с лидером и конкурентом по дивизиону. Мы постарались не дать сопернику пространства, и это получилось.
Пока это только одна игра. И очень важно, как мы на неё отреагируем. Нельзя чувствовать себя удовлетворёнными и на этом останавливаться», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, россиянин набрал во встрече 3 (1+2) очка и вышел на девятое место в истории «Сент-Луиса» по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету россиянина теперь 428 (214+214) очков, он превзошёл результат Кита Ткачука (427). Следующая цель Тарасенко — Эл Макиннис, занимающий восьмую строку с 452 очками.
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