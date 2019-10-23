«Металлург» впервые в сезоне выиграл три матча подряд

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0 Б.



Магнитогорский клуб впервые в сезоне сумел добиться серии из трёх выигранных матчей. Напомним, «Металлург» неудачно стартовал в нынешнем регулярном чемпионате, уже в сентябре сменив Йозефа Яндача на Илью Воробьёва в качестве главного тренера команды.



В первом периоде не было заброшенных шайб. Избежал серьёзного повреждения голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин, получивший удар коньком по шее. Не увидели зрители голов и в следующие 20 минут, игра была равной по большинству статистических показателей. В середине третьего периода повреждение получил форвард гостей Владимир Ткачёв, покинувший лёд на носилках. Встреча перешла в овертайм, где шайб вновь заброшено не было. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

«Металлург» одолел «Ак Барс» в серии буллитов