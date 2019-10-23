«Металлург» одолел «Ак Барс» в серии буллитов
Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0 Б.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
В первом периоде не было заброшенных шайб. Избежал серьёзного повреждения голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин, получивший удар коньком по шее. Не увидели зрители голов и в следующие 20 минут, игра была равной по большинству статистических показателей. В середине третьего периода повреждение получил форвард гостей Владимир Ткачёв, покинувший лёд на носилках. Встреча перешла в овертайм, где шайб вновь заброшено не было. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.
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