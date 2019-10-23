Постма перешёл в «Лугано», Майоне близок к подписанию контракта с «Вёкше»
Защитник Пол Постма, недавно покинувший магнитогорский «Металлург», нашёл себе новую команду. Игрок будет выступать за швейцарский «Лугано», информирует официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне 30-летний канадец принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ и записал на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «-2» и двух минутах штрафного времени.
Также издание Minhockey информирует, что защитник Мэтью Майоне близок к переходу в шведский «Вёкше».
В сезоне-2019/20 хоккеист принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ за «Куньлунь Ред Стар», отметившись тремя результативными передачами. Кроме того, канадец заработал показатель полезности «-5» и восемь минут штрафного времени.
Воробьёв объяснил, почему «Металлург» расторг контракт с Постмой
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