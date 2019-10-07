Воробьёв объяснил, почему «Металлург» расторг контракт с Постмой
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв после матча с «Салаватом Юлаевым» (3:0) рассказал об очередных травмах и объяснил, почему клуб расторг контракт с защитником Полом Постмой.
«Молодцы ребята. Сегодня здорово отработали все 60 минут. Выполнили задание, бились на льду. Единственный минус — две травмы, и опять на ключевых позициях. В концовке матча перешли на игру в три звена как раз по причине травм. Что касается Галузина, то у него сломана нога. Он пропустит минимум три-четыре недели.
Почему расторгли контракт с Постмой? Нам нужен был центральный нападающий и очень срочно, поскольку О’Делл и Галузин получили серьёзные травмы. Быстро удалось найти нужного человека», — сказал Воробьёв на пресс-конференции после матча.
«Металлург» объявил о расторжении контракта с защитником Постмой
- 7 октября 2019
-
20:26
-
20:17
-
20:00
-
19:50
-
19:27
-
19:20
-
19:18
-
19:16
-
19:11
-
19:04
-
19:01
-
18:56
-
18:48
-
18:42
-
18:40
-
18:38
-
18:26
-
17:53
-
17:48
-
17:32
-
17:28
-
16:50
-
16:35
-
16:28
-
16:19
-
15:58
-
15:56
-
15:32
-
15:22
-
15:00
-
14:52
-
14:45
-
14:24
-
14:00
-
13:46
Партнерский контент