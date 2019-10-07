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Воробьёв объяснил, почему «Металлург» расторг контракт с Постмой

Воробьёв объяснил, почему «Металлург» расторг контракт с Постмой
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв после матча с «Салаватом Юлаевым» (3:0) рассказал об очередных травмах и объяснил, почему клуб расторг контракт с защитником Полом Постмой.

«Молодцы ребята. Сегодня здорово отработали все 60 минут. Выполнили задание, бились на льду. Единственный минус — две травмы, и опять на ключевых позициях. В концовке матча перешли на игру в три звена как раз по причине травм. Что касается Галузина, то у него сломана нога. Он пропустит минимум три-четыре недели.

Почему расторгли контракт с Постмой? Нам нужен был центральный нападающий и очень срочно, поскольку О’Делл и Галузин получили серьёзные травмы. Быстро удалось найти нужного человека», — сказал Воробьёв на пресс-конференции после матча.

«Металлург» объявил о расторжении контракта с защитником Постмой
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