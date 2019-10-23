Расписание матчей НХЛ на 23 октября 2019 года

23 октября (24 октября мск) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоятся два матча.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



2:30 (мск). «Оттава Сенаторз» — «Детройт Ред Уингз»

3:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз»

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.