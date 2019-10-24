«Детройт» проиграл шесть матчей кряду с общим счётом 9:27

«Оттава Сенаторз» победила «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 3:1, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Сенаторз» прервали серию из четырёх поражений.
«Ред Уингз» потерпели шестое поражение подряд, все шесть – в основное время. Разница шайб в этих матчах – 9:27. Всего в 10 матчах «Детройт» набрал шесть очков и занимает в Восточной конференции 14-е место.
Календарь «Детройта» в регулярном сезоне-2019/20
Дубль в составе победителей оформил Энтони Дюклер. По два балла набрали Крис Тирни (1+1) и Тома Шабо (0+2). Голкипер «Сенаторз» Андерс Нильссон отразил 34 броска из 36.
Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников провёл на льду 20 минут 29 секунд, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «+3». Защитник Никита Зайцев очков не набрал. У форварда «Детройта» Евгения Свечникова «-1».
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