Андрей Василевский признан главной звездой игрового дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена лучших игроков дня.
Главной звездой стал голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 37 бросков в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:2). Команде Майка Салливана удался финальный штурм, и за 0,3 секунды до конца периода шайба, казалось, уже летела в ворота «Тампы», однако голкипер «молний» невероятным образом поймал шайбу на самой линии.
Второй звездой стал защитник «Тампы» Виктор Хедман, забросивший победную шайбу в матче с «Питтсбургом». Шведский защитник отличился на последней минуте основного времени.
Замкнул тройку лучших нападающий «Оттавы Сенаторз» Энтони Дюклер, оформивший дубль в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:2).
Кросби — о сейве Василевского: со льда казалось, что шайба побывала в воротах
- 24 октября 2019
-
09:20
-
08:59
-
08:32
-
08:17
-
08:12
-
08:00
-
07:49
-
07:20
-
07:05
-
07:00
-
06:32
-
06:21
-
06:15
-
06:11
-
06:03
-
05:56
-
05:26
-
00:00
- 23 октября 2019
-
23:40
-
23:19
-
23:00
-
22:47
-
22:16
-
21:58
-
21:37
-
21:05
-
20:56
-
20:47
-
20:32
-
20:16
-
19:51
-
19:40
-
19:34
-
19:31
-
19:27
Партнерский контент