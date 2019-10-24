Андрей Василевский признан главной звездой игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена лучших игроков дня.

Главной звездой стал голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 37 бросков в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:2). Команде Майка Салливана удался финальный штурм, и за 0,3 секунды до конца периода шайба, казалось, уже летела в ворота «Тампы», однако голкипер «молний» невероятным образом поймал шайбу на самой линии.

Второй звездой стал защитник «Тампы» Виктор Хедман, забросивший победную шайбу в матче с «Питтсбургом». Шведский защитник отличился на последней минуте основного времени.

Замкнул тройку лучших нападающий «Оттавы Сенаторз» Энтони Дюклер, оформивший дубль в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:2).