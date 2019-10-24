Кросби — о сейве Василевского: со льда казалось, что шайба побывала в воротах
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3) прокомментировал эпизод на последней секунде матча.
Команде Майка Салливана удался финальный штурм, и за 0,3 секунды до конца периода шайба, казалось, уже летела в ворота «Тампы», однако голкипер «молний» Андрей Василевский невероятным образом поймал шайбу на самой линии. После видеопросмотра арбитры подтвердили, что шайба не пересекла линию ворот.
«Со льда казалось, что шайба побывала в воротах. Возможно, мы выдавали желаемое за действительное. Похоже, что шайба была в ловушке голкипера, но на долю секунды это выглядело так, словно шайба побывала за линией», — сказал Кросби после матча.
Кучеров — в третьем звене. Есть ли в НХЛ ещё звезды, с которыми так обращаются?
Никита не жаловался, а Василевский «божил» в воротах.
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