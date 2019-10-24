«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Витязь» в матче КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал подмосковный «Витязь». Встреча прошла на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 2:1 (ОТ).
В первом периоде хозяев вперёд вывел Никита Сошников, который реализовал большинство. Ему ассистировали Теэму Хартикайнен и Линус Умарк. Второй период прошёл без заброшенных шайб. В начале третьей двадцатиминутки гости смогли сравнять счёт. Шайбу забросил Святослав Гребенщиков. Баллы за ассист в этом эпизоде получили Йоонас Няттинен и Миро Аалтонен. По итогам основного времени была зафиксирована ничья 1:1. В овертайме победу хозяевам принёс точный бросок Сошникова. Ему вновь ассистировали Хартикайнен и Умарк.
В следующем туре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» на выезде сыграет с минским «Динамо». «Витязь» дома примет «Куньлунь Ред Стар». Матчи пройдут 27 октября.
- 24 октября 2019
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