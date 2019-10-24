Ержабек ударил Умарка клюшкой между ног. Арбитры нарушения не увидели

Уфимский «Салават Юлаев» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал подмосковный «Витязь». Встреча прошла на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 2:1 (ОТ).

Защитник «Витязя» Якуб Ержабек ударил форварда «Салавата Юлаева» Линуса Умарка клюшкой между ног. Инцидент произошёл на пятачке у ворот подольского клуба во втором периоде. Арбитры не зафиксировали нарушения правил.

Видео момента можно посмотреть в "Твиттере".

Спустя несколько минут шведский форвард совершил аналогичное действие, однако он был наказан двухминутным штрафом.

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В первом периоде хозяев вперёд вывел Никита Сошников, который реализовал большинство. Ему ассистировали Теэму Хартикайнен и Линус Умарк. Второй период прошёл без заброшенных шайб. В начале третьей двадцатиминутки гости смогли сравнять счёт. Шайбу забросил Святослав Гребенщиков. Баллы за ассист в этом эпизоде получили Йоонас Няттинен и Миро Аалтонен. По итогам основного времени была зафиксирована ничья — 1:1. В овертайме победу хозяевам принёс точный бросок Сошникова. Ему вновь ассистировали Хартикайнен и Умарк.