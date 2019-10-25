«Ак Барс» может провести матч с «Салаватом» на футбольном стадионе

«Ак Барс» не сможет провести матчи с «Салаватом Юлаевом» и «Сибирью» на «Татнефть Арене» из-за ледового шоу Цирка дю Солей, которое пройдёт с 19 по 22 декабря.

Информация, что арена будет занята в этот период, появилась ещё за четыре месяца до публикации календаря КХЛ. Однако, как сообщает «Спорт Бизнес Online», в бланке, который арена отправила клубу, не были указаны даты выступлений цирка. В «Ак Барсе» проигнорировали отсутствие точных дат и переслали бланк в КХЛ.

По информации издания, клуб рассматривает вариант проведения матчей во Дворце спорта, вмещающем всего 3,5 тыс зрителей. При этом отмечается, что «зелёное дерби» между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» 19 декабря может пройти на футбольном стадионе «Казань-Арена».

«Клуб рассматривает возможность проведения одного матча на открытом воздухе на футбольном стадионе, в настоящий момент проводится финансовая оценка проекта», – сообщили в пресс-службе «Ак Барса».



