«Ак Барс» может провести матч с «Салаватом» на футбольном стадионе

«Ак Барс» не сможет провести матчи с «Салаватом Юлаевом» и «Сибирью» на «Татнефть Арене» из-за ледового шоу Цирка дю Солей, которое пройдёт с 19 по 22 декабря.
Информация, что арена будет занята в этот период, появилась ещё за четыре месяца до публикации календаря КХЛ. Однако, как сообщает «Спорт Бизнес Online», в бланке, который арена отправила клубу, не были указаны даты выступлений цирка. В «Ак Барсе» проигнорировали отсутствие точных дат и переслали бланк в КХЛ.
По информации издания, клуб рассматривает вариант проведения матчей во Дворце спорта, вмещающем всего 3,5 тыс зрителей. При этом отмечается, что «зелёное дерби» между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» 19 декабря может пройти на футбольном стадионе «Казань-Арена».
«Клуб рассматривает возможность проведения одного матча на открытом воздухе на футбольном стадионе, в настоящий момент проводится финансовая оценка проекта», – сообщили в пресс-службе «Ак Барса».
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