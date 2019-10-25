Гавриков: если бы снял апартаменты Бобровских, то оставил бы все их вещи

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал, как помогал семье экс-голкипера «мундиров» Сергея Бобровского, когда они переезжали из Коламбуса во Флориду.

«Они переезжали из квартиры, нужно было отправить вещи во Флориду. Я помогал, работая как носильщик вещей. Ну а Алиса, девушка Артемия Панарина, и моя Настя помогали паковаться Оле Бобровской. У нас дружная компания!

Нет, я снял не апартаменты Бобровских. Иначе мы бы оставили все их вещи у себя — и жили бы с ними. Но это отдельная история, как мы нашли жильё в Коламбусе. Просто пошли гулять в один район рядом с ареной. Не хотелось сидеть в отеле. Да и ждали варианты от нашего риелтора. Как раз в Америке проходил какой-то праздник, и она сказала, что нужно ждать пару дней ответов от владельцев домов и апартаментов.

И вот случайно мы увидели одну семью на заднем дворе большого многоквартирного дома. Наша собачка к ним забежала. Нам здание понравилось. Разговорились, и Настя спросила, есть ли тут свободные квартиры. Позже мы узнали, что в этом доме живут наш защитник Маркус Нутиваара, форвард Бун Дженнер, а также один из сервисменов. Оказалось, его жена — тоже риелтор.

Дальше всё, как клубок, размоталось. Выяснилось, что одна квартира — на этаже с Нутиваарой — была свободна. Мы туда заехали уже на следующий день. Всё очень быстро получилось. Вот так с собачкой погуляли», — цитирует Гаврикова пресс-служба НХЛ.